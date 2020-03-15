نادي إسباني يعلن إصابة 5 أشخاص في الفريق الاول بفيروس كورونا

2020/03/15 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الأحد عن إصابة خمسة أشخاص داخل النادي بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.و أفاد فريق الخفافيش في بيان رسمي بأنه تم اكتشاف 5 حالات مصابة بالفيروس في الفريق الأول بين اللاعبين و الجهاز الفي والإداري.و لم يكشف فالنسيا النقاب عن هوية الأشخاص المصابين […]

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