مكتبه: الحلبوسي لم يرد علة طلب صالح وعبدالمهدي لإعلان حالة طوارئ

2020/03/15 | 17:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدر مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، توضيحا حول طلب رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لإعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد.وقال المكتب في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن طلبا مشتركا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استنادا إلى أحكام المادة 61 من الدستور".وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبراً مفاده أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أرسلتا طلباً مشتركاً إلى رئاسة مجلس النواب لإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوماً لمواجهة فيروس كورونا.

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