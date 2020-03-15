المجلس العربي في كركوك يهدد برد فعل

2020/03/15 | 17:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد المجلس العربي في كركوك، اليوم الاحد، وجود "أجندات قومية" تستغل حالة عدم التوازن التي تمر بها الدولة وتعمل باستمرار على حرمان الكفاءات العربية من حقها في المشاركة في إدارة مؤسسات الوزارات الاتحادية في المحافظة.وقال المجلس في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "وسط كل الظروف غير الطبيعية التي تمر على بلدنا العزيز عامة ومحافظة كركوك خاصة من تصاعد الاحتجاجات واستقالة الحكومة وانسداد الأفق السياسي وتفشي وباء كورونا والأزمة الاقتصادية، يعلم الجميع إن محافظة كركوك وضعها خاص يحتاج باستمرار إلى متابعة جادة ودقيقة من قبل الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية و القضائية".وأضاف "بعد أن أصدرت الحكومة الاتحادية تعليماتها بموجب الأمر الديواني رقم 4 لسنة 2018 والذي نص على ضرورة إحداث توازن وتمثيل عادل للمكونات في محافظة كركوك وفي مؤسسات الدولة كافة، الا ان المكون العربي ما زال يتعرض للتهميش والإقصاء المتعمد في مؤسسات الدولة كافة".وأكد المجلس ان "هناك أجندات قومية تستغل حالة عدم التوازن التي تمر بها الدولة و تعمل باستمرار على حرمان الكفاءات العربية من حقها في المشاركة في إدارة مؤسسات الوزارات الاتحادية في المحافظة وهذا تجاوز وتدخل غير مقبول في صلاحيات الوزارات".وأوضح ان "إيقاف أوامر التعيين وحرمان شريحة كبيرة من أبناء كركوك من التعيين وتوليهم استحقاقهم الوظيفي فعل مرفوض من قبلنا".ونبه الى ان "استمرار مثل هذه السياسات القومية قد يخلق حالة احتقان داخل المكون العربي وجمهوره وإذا ما استمرت هذه الحالة سوف تدفع المكون العربي إلى ردة فعل يمكن أن تعكر صفو التعايش السلمي بين أبناء المحافظة والمتحقق بفضل خطة فرض القانون".وطالب المجلس "الحكومة الاتحادية وكافة مؤسساتها بضرورة العمل وتحقيق توازن عادل في تمثيل المكونات داخل مؤسسات الدولة كافة وإنصاف أبناء المكون العربي في محافظة كركوك ووفق معيار الكفاءة والمهنية ".ودعا "الكفاءات والقوى السياسية والمجتمعية العربية بضرورة رص الصفوف والتعاون والوقوف مع إخوتهم في المجلس العربي للمطالبة والحصول على حقوق ابناء المكون العربي في أن يكون هناك تمثيل عادل للمكونات ورفض كل أشكال التسلط والإقصاء والتهميش من الآخرين".

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