العثور على جثة جديدة داخل مخيم الهول

2020/03/15 | 17:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت إدارة مخيم “الهول”، أمس السبت، على جثة نازح عراقي، عليها آثار ضرب وتعذيب، يُعتقد أنه قُتل على يد متشددات قاطنات داخل المخيم.وقال مصدر من إدارة المخيم لموقع «الحل

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