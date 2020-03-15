المناضل-ة - ما العمل لمواجهة وباء كورونا؟: لنناضل من أجل فرض إجراءات عاجلة

2020/03/15 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة انتشر فيروس كورونا بسرعة وبائية قاتلة بجميع بقاع العالم، بسبب السياسات النيوليبرالية المعتمدة والمرعية من طرف المؤسسات المالية الدولية عالميا، والتي أسهمت في إضعاف "آليات التوقع والوقاية والعلاج" حين خوصصت النظام الصحي وقلصت، بشكل رهيب، حصة الصحة العمومية من الميزانيات العامة للدول.يقع النظام الرأسمالي العالمي في موضع الاتهام فيما يخص انتشار الأوبئة ومفاقمتها بفضل تظافر: الأزمة البيئية بكل أبع......

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