بيان من البرلمان حول إعلان الطوارئ.. وملايين الدولارات لمواجهة

2020/03/15 | 17:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعقب ساعات قليلة من حديث وزير الصحة ، جعفر علاوي، حول ضرورة تخصيص أموال إضافية لمواصلة إجراءات مواجهة فيروس "كورونا"، قرر البنك المركزي ومجموعة من المصارف الأخرى، دعم جهود البلاد في مكافحة المرض عبر التبرع بعشرات ملايين الدولارات.

قالت رئاسة البرلمان إنها لم تتلق حتى الآن طلبًا من صالح وعبد المهدي حول إعلان حالة الطوارئ

ومن المتوقع إعلان حالة الطوارئ في البلاد، خلال الساعات القليلة القادمة، إثر ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 100، وتسجيل نحو 10 حالات وفاة بسبب الفيروس.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن رئيسي الجمهورية برهم صالح، والحكومة عادل عبد المهدي، الأحد 15 آذار/مارس، تقدما بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لإعلان حالة الطوارئ الصحية لـ 30 يومًا، قابلة للتمديد.

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لكن رئاسة مجلس النواب أكدت، رئيس المجلس محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن (طلب مشترك) من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استنادًا إلى أحكام المادة 61 من الدستور.

من جانبه، قال وزير الصحة في حديث متلفز، السبت 14 آذار/مارس، إن حجم الأموال المطلوبة لمواجهة المرض تصل إلى أكثر من 150 مليون دولار، توزع للأشهر المقبلة، تدفع حسب طلب الوزارة من الأجهزة، مع توفير الاحتياجات لجميع المحافظات ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان"، مشيرًا إلى أن "مبلغ الـ 5 مليون دولار التي طلبتها الوزارة من الحكومة قد تأخر".

في الإثناء، ذكر البنك المركزي العراقي، الأحد 15 آذار/مارس، في بيان تلقى، "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل أعلن عن دعم جهود الدولة لمواجهة وباء فيروس "كورونا" بمبلغ ثلاثين مليار دينار عراقي تودع في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض، والذي أعلن عنه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية/ وزير المالية.

فيما أعلن وزير المالية فؤاد حسين، الأحد، تبرع مصرفي الرشيد والرافدين بمبلغ 3 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة العراقية من أجل مساعدتها في مواجهة فيروس "كورونا".

في مقابل ذلك، أعلن المصرف العراقي للتجارة، في تدوينة على حسابه الرسمي، التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة الفيروس.

بذات الوقت، أعلن محافظ بغداد محمد جابر، الأحد 15 آذار/مارس، تعطيل الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المقبل إلى يوم الخميس، كما أغلقت جميع مداخل ومخارج العاصمة منذ ساعات الصباح الأولى، باستثناء الحالات المرضية وموظفي الدولة.

أعلنت عدة مصارف من بينها البنك المركزي التبرع بملايين الدولارات لدعم جهود مواجهة "كورونا"

فيما قررت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تمديد حظر التجوال لمدة ثلاثة أيام أخرى في كل من محافظتي السليمانية وأربيل، مع إيقاف التنقل بين أقضية المحافظتين، ومنح المحافظين صلاحية تأمين آليات فتح الأسواق والمخابز.

وطالبت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، في وقت سابق، بإعلان حالة الطوارئ في العراق، على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

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