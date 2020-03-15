رغم مخاطر كورونا.. البضائع الإيرانية تتدفق الى العراق عبر كردستان

2020/03/15 | 17:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن رئيس غرفة التجارة العراقية الايرانية المشتركة، يحيى آل اسحاق، اليوم الأحد، استمرار تدفق الصادرات الايرانية الى العراق، رغم تكرار فتح وغلق الحدود بين البلدين.وقال آل اسحاق في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "الحدود بين العراق وإيران يجري فتحها واغلاقها باستمرار، لذا فأن وتيرة الصادرات من ايران الى العراق متناسبة مع أوضاع الحدود وتكون سريعة أحياناً وبطيئة أحياناً أخرى، ولكن بالاجمال فأن الصادرات مستمرة".وأشار إلى أن "الأغذية ومواد التنظيف تشكل غالبية حاجات العراق".واوضح أن "فتح وغلق الحدود فضلاً عن انه يخلق مشاكل لمصدرينا، فأنه يخلق مشاكل للعراق أيضاً إلى حد ما في توفير حاجاته التي يستوردها من ايران".وأكد آل اسحاق أن "عملية التصدير الى العراق حتمية نظراً لحاجة البلدين، الا ان الاعتبارات الصحية المتعلقة بقضية تفشي فيروس كورونا، قد أدت إلى ايجاد بعض العقبات بشأن الصادرات الايرانية الى العراق".وتابع بأن "الحدود مع اقليم كردستان مفتوحة في الوقت الحاضر، وان صادرات ايران الى العراق جارية عبر هذه الحدود، الا ان بعض المنافذ الحدودية الجنوبية مغلقة".

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