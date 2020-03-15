2020/03/15 | 17:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصالح السياسية ودعوات التنازل للوطن – طالب قاسم الشمري دمرت الدولة وتراجعت سلطاتها وارتبك وتضعضع امنها وتردى اداؤها بسبب خراب مشهدها السياسي، بعد ان ابتلعها الفساد وأضحت شبه عاجزة عن اصلاح حالها والمضي بألتزاماتها المحلية والاقليمية والدولية كدولة رصينة كما يرغب و يطمح اليه العراقيون الذين دفعت بهم كل هذه الظروف والعوامل للخروج الى ساحات […]

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