2020/03/15 | 17:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نخيل العراق يعاني الإهمال ..هل من منقذ ؟ – أمير البركاوي بساتين النخيل في العراق من احد اهم الموارد الاقتصادية والغذائية بعد المورد الاساسي النفط واذا اردنا تنمية الاقتصاد فمن خلال زراعة البساتين بالنخيل والمحاصيل الزراعية المختلفة والتي تسد حاجة السوق المحلي بالمواد الغذائية وتدعم مفردات البطاقة التموينية اضافة الى تفعيل الجانب الصناعي وهذه […]

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