2020/03/15 | 17:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مهابة الكبير – علي الشكري ليس لسفينة أن تبحر على النحو الأمثل دون قائد يدير دفتها ويمتثل الجميع لأوامره كونه المسؤول عن سلامتها وبلوغها بر الأمن ، وينطبق الأمر ذاته على البيت والعمل علا او نزل بصرف النظر عن طبيعته .
الى إنكلترا يعود الفضل في التاسيس لفكرة القانون المقيد لسلطان الحاكم فبموجب العهد الأعظم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهابة الكبير – علي الشكري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الى إنكلترا يعود الفضل في التاسيس لفكرة القانون المقيد لسلطان الحاكم فبموجب العهد الأعظم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهابة الكبير – علي الشكري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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