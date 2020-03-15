مهابة الكبير – علي الشكري


مهابة الكبير – علي الشكري
2020/03/15 | 17:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مهابة الكبير – علي الشكري ليس لسفينة أن تبحر على النحو الأمثل دون قائد يدير دفتها ويمتثل الجميع لأوامره كونه المسؤول عن سلامتها وبلوغها بر الأمن ، وينطبق الأمر ذاته على البيت والعمل علا او نزل بصرف النظر عن طبيعته .

الى إنكلترا يعود الفضل في التاسيس لفكرة القانون المقيد لسلطان الحاكم  فبموجب العهد الأعظم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهابة الكبير – علي الشكري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهابة الكبير – علي الشكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links