2020/03/15 | 17:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهابة الكبير – علي الشكري ليس لسفينة أن تبحر على النحو الأمثل دون قائد يدير دفتها ويمتثل الجميع لأوامره كونه المسؤول عن سلامتها وبلوغها بر الأمن ، وينطبق الأمر ذاته على البيت والعمل علا او نزل بصرف النظر عن طبيعته .الى إنكلترا يعود الفضل في التاسيس لفكرة القانون المقيد لسلطان الحاكم فبموجب العهد الأعظم […]

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