العصائب تكشف عن أغلبية نيابية لإعلان الحرب على القوات الأميركية

2020/03/15 | 17:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت من الواضح أن الميليشيات العراقية المسلّحة المقرّبة من #إيران بل والخاضعة لها، لا ترضى لشعب #العراق أن يعيش السلام ولو لمدّة قصيرة، إذ ها هي تحاول

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