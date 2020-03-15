حطت بالنجف.. الكشف عن تفاصيل وسبب منع هبوط طائرة في بغداد بسبب كورونا

2020/03/15 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

كشف مصدر بمطار النجف الدولي، اليوم الأحد، تفاصيل عملية منع طائرة قادمة إلى العراق منعت من الهبوط ...





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