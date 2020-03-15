نائب عن سائرون يحذر من الانقلاب على الدستور من بوابة اعلان حال الطوارئ

2020/03/15 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حذر النائب عن تحالف سائرون، ماجد الوائلي، الاحد (15 آذار 2020)، من الانقلاب على الدستور عبر بوابة اعلان حال الطوارئ، مبينا أن منح الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء المستقيل تمثل انقلابا على إرادة الشعب العراقي.

وقال الوائلي عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "اعلان حالة الطوارئ يمكن رئيس الوزراء كافة الصلاحيات التي لا تتعارض مع الدستور، وبما أنه مستقيل وحاليا لديه صلاحية تصريف اعمال يوميه فضلا عن الغياب الطوعي".

واضاف أن "متح الصلاحيات انقلاب على إرادة الشعب، لذا ادعو اعتبار منصب رئيس الوزراء شاغرا، وبالتالي يكون صلاحية رئيس الجمهورية هذا المنصب وادارته من موقع ادنى، لحجين منح الثقة للحكومة المرتقبة".

وفي وقت سابق، افاد مصدر مطلع، الاحد (15 آذار 2020)، بان رئيسا الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، طلبا من البرلمان إعلان حالة الطوارئ الصحية لـ 30 يوماً.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "صالح وعبد المهدي، وجها رسالة لرئيس مجلس النواب لطلب اعلان حالة الطوارئ الصحية لثلاثين يوماً قابلة للتمديد، استناداً للمادة ٦١ من الدستور".

بعد ذلك نفت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد (15 اذار 2020)، ورودها أي طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بخصوص اعلان حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بيان للمجلس تلقته (بغداد اليوم)، "ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن (طلب مشترك) من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استنادا إلى أحكام المادة 61 من الدستور".

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رأى النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، الأحد (14 آذار، 2020) ان الخلافات الشيعية – الشيعية عميقة، ولا يوجد اي توافق واتفاق على اختيار رئيس وزراء جديد، حتى الساعة.

وقال المرشدي، لـ(بغداد اليوم)، اننا "لا نعتقد إ

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وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وسائل إع

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قال المتحدث باسم تحالف الفتح، النائب احمد الاسدي، اليوم الاحد، ان مهمة ’’اللجنة السباعية’’ اختيار عدد من الاسماء المستقلة بين رؤساء الجامعات والتكنوقراط المستقلين.

وبين الاسدي، في تصريح صحفي، ان "

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