2020/03/15 | 17:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب الرياضة تقوم بحملة تعفير وتعقيم مرافق ومنشآت المدينة الرياضية في محافظة البصرة للحد من انتشار فايروس كورونا

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