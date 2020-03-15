حالة طوارئ بمطار بغداد بسبب

2020/03/15 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي يوم الأحد إعلان حالة الطوارئ في مطار بغداد الدولي جراء رصد "جسم غريب" داخل طائرة قادمة من إيران

وقالت السلطة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها "تلقت بلاغا من قبل طاقم طائرة الخطوط الجوية العراقية ذات التسجيل YIASI برحلتها المرقمة IAW112 والقادمة من طهران يفيد بأن هناك جسما غريبا داخلها قبيل هبوطها في أرض المطار".

وتابعت، "سرعان ما اتخذت إدارة مطار بغداد الدولي الإجراءات اللازمة والمباشرة بخطة الطؤارى في مثل هكذا حالات وحاصرت الطائرة حالما هبطت للكشف عن كنه (ماهية) هذا الجسم الغريب الذي يتم التعرف عليه من قبل الجهات المختصة".

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