بالفيديو.. رغم إجراءات كورونا “زوار الكاظم” على الجمال والخيول صوب بغداد

2020/03/15 | 17:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رغم الاجراءات الأمنية والصحية الطارئة التي فرضتها ثمان محافظات في البلاد، رصدت عدسات النشطاء في محافظة واسط توافد العشرات من زائري الامام الكاظم على الطريق الدولي السريع الرابط أغلب مدن الجنوب بالعاصمة بغداد.

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