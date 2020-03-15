رصد دخول شاحنات أميركية إلى الأراضي السورية قادمة من العراق

2020/03/15 | 17:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أدخلت القوات الأمريكية قافلة جديدة من الشاحنات تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من شمال العراق.وذكرت وكالة “سانا” للأنباء السورية نقلا عن مصادر أن القوات الأمريكية أدخلت قافلة مؤلفة من 62 شاحنة محملة بعتاد عسكري ومواد لوجستية ترافقها 11 سيارة عسكرية نوع همر قادمة من شمال العراق إلى […]

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