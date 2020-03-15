الطيران المدني تصدر توضيحاً بشأن وصول جسم غريب الى بغداد بإحدى طائراتها

2020/03/15 | 17:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن وصول جسم غريب مقبل من طهران الى العاصمة بغداد، في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية.

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