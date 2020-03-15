حسين الصدر: يُحرَّم اختلاط حامل كورونا بالآخرين وندعو للالتزام بتوجيهات الصحة

2020/03/15 | 17:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرجع الديني السيد حسين الصدر، اليوم الأحد، حرمة اختلاط حامل فيروس كورونا المستجد، بالآخرين، فيما دعا المواطنين الى الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس.

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