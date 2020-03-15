2020/03/15 | 17:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة طوارئ في مطار بغداد بسبب "جسم غريب".. هذه القصة الكاملة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 17:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة طوارئ في مطار بغداد بسبب "جسم غريب".. هذه القصة الكاملة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة طوارئ في مطار بغداد بسبب "جسم غريب".. هذه القصة الكاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).