2020/03/15 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاحد، القبض على متهمين بعدد من السرقات وضبط بحوزتهم سلاح ثقيل نوع (احادية).وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز “بعد جمعة المعلومات الاستخبارية الدقيقة ألقت مفارز مكتب مكافحة سرقة السيارات ومفرزة المعلومات القبض على ثلاث متهمين (م.ن.خ) تولد 2000 والمتهم (ك.ر,ك) تولد 1993 والمتهم (ع.س.م) تولد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعدد من السرقات.. إجرام ذي قار تلقي القبض على متهمين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعدد من السرقات.. إجرام ذي قار تلقي القبض على متهمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).