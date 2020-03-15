الإمارات تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع إيران في مكافحة كورونا

2020/03/15 | 17:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعرب وزير الخارجية والتعاون الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تعاطف بلاده وتضامنها مع الشعب والحكومة الإيرانية في مكافحة وباء فيروس كورونا العالمي.

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأحد، "عبر وزير الخارجية والتعاون الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تعاطف بلاده وتضامنها مع الشعب والحكومة الإيرانية في مكافحتهم فيروس كورونا الجديد".

وأضافت الخارجية الإيرانية أن ظريف "خلال الاتصال عبر عن تقديره لإعلان الإمارات تضامنها مع الشعب الإيراني في هذه الفترة، واصفا مسألة كورونا بـأنها قضية عالمية تتطلب التصميم والتعاون والمساعدة بين جميع دول العالم لهزيمته".

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