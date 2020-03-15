مصادر ترجح:هذا الأسم “الأكثر حظوظاً” لرئاسة الحكومة المقبلة..من هو؟

2020/03/15 | 17:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رجحت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاحد، ان اللجنة السباعية المكونة من الاطراف السياسية الشيعية قد توافقت على أسم المرشح المكلف بتشكيل الحكومة، مشيرة الى انه “غير محسوب على جهة” وينال رضا الجميع ودعمهم.وذكرت المصادر لـ”يس عراق”، ان “الترجيحات “حتى الان” تصب في مصلحة الشيخ نعيم عبد الملك السهيل رئيس مجلس عشائر […]

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