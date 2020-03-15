سلطة الطيران المدني تكشف عن وجود جسم غريب على متن طائرة عراقية قادمة من طهران

2020/03/15 | 17:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاحد، عن وجود جسم غريب في طائرة عراقية قادمة من طهران، فيما بينت انه تمت محاصرة الطائرة من قبل الجهات المختصة.

وقالت السلطة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "بغية إيضاح الحقائق للرأي العام وتوخيا للمصداقية التي اعتدنا على اعتمادها في عملنا، تود سلطة الطيران المدني العراقي (عمليات مطار بغداد الدولي ) التأكيد انها تلقت بلاغا من قبل طاقم طائرة الخطوط الجوية العراقية ذات التسجيل YIASI برحلتها المرقمة IAW112 والقادمة من طهران، يفيد بأن هناك جسما غريبا داخلها قبيل هبوطها في أرض المطار".

واضاف "سرعان ما اتخذت إدارة مطار بغداد الدولي الإجراءات اللازمة والمباشرة بخطة الطؤارى في مثل هكذا حالات وحاصرت الطائرة حالما هبطت للكشف عن كنه هذا الجسم الغريب الذي يتم التعرف عليه من قبل الجهات المختصة".

وبينت "نأمل من الجميع التأني في النشر وعدم استغلال فضاء التواصل الاجتماعي لنشر اخبار غير دقيقة تثير مخاوف الناس".

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