2020/03/15 | 17:49 - المصدر: الغد برس

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المثنى تعطل الدوام بدوائر العمل والشؤون الاجتماعية والتسجيل العقا

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المثنى تعطل الدوام بدوائر العمل والشؤون الاجتماعية والتسجيل العقاري والتقاعد لغاية الأسبوع المقبل

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