2020/03/15 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقرت لجنة التعديلات الدستورية بوجود مواد دستورية كانت سببا في تعطيل العملية السياسية في البلاد.

وقال عضو اللجنة النائب نعيم العبودي في تصريح إن الدستور الحالي جامد وتسبب بالكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية للشعب العراقي، مشيرا الى أن الدستور كتب على عجالة انتجت الكثير من المطبات بين الشعب والطبقة السياسية.

وأضاف العبودي أن المشاورات مستمرة مع الخبراء والمنظمات بشأن الفقرات المراد تعديلها لإعادة الثقة بين الشعب والسلطة، مشددا على ضرورة عدم تكرار الأخطاء السابقة في الصياغات الامر الذي يسمح بتعدد التفسيرات لبعض مواد الدستور.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التعديلات الدستورية : بعض المواد الدستورية تسببت بمشاكل بين الشعب والسياسيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التعديلات الدستورية : بعض المواد الدستورية تسببت بمشاكل بين الشعب والسياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).