17 إصابة جديدة بكورونا في السعودية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 103 حالة

2020/03/15 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل سبع عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أن اثنتي عشرة حالة من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة الرياض بينهم ثلاثة مواطنين اختلطوا بمقيم أميركي وثلاثة وافدين من بريطانيا وأربعة من فرنسا وعدد من المقيمين في الرياض.

وسجلت الصحة ثلاث إصابات في محافظة القطيف لوافدين من إيطاليا وايران، مشيرة الى أن عدد الإصابات الكلي في المملكة العربية السعودية ارتفع الى مئة وثلاث حالات وان جميعهم تم وضعهم بالحجر الصحي.

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