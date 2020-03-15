2020/03/15 | 17:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب محافظ كربلاء يحذر المتلاعبين بالأسعار خلال أيام حظر التجوال ويهدد بعقوبات رادعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 17:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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