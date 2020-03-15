السفارة الألمانية في بغداد تغلق قسم التأشيرات حتى إشعار آخر

2020/03/15 | 17:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت السفارة الألمانية في بغداد، اليوم الاحد، قسم التأشيرات حتى إشعار آخر.

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