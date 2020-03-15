2020/03/15 | 17:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، تنويهاً بشأن إعلان حال الطوارئ الصحية في البلاد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يصدر تنويهاً بشان إعلان حالة الطوارئ الصحية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يصدر تنويهاً بشان إعلان حالة الطوارئ الصحية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).