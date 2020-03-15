2020/03/15 | 17:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل العالم ان هناك شبه اجماع بين الكتل الشيعية والسنية والكردية حول تسمية نعيم السهيل كمرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة العراقية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيكون نعيم سهيل رئيس الحكومة العراقية الجديد؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيكون نعيم سهيل رئيس الحكومة العراقية الجديد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).