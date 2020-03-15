2020/03/15 | 17:53 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن سائرون يحذر من انقلاب من بوابة اعلان حالة الطوارئ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 17:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون يحذر من انقلاب من بوابة اعلان حالة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون يحذر من انقلاب من بوابة اعلان حالة الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).