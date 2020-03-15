2020/03/15 | 17:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى رئيس كتلة "السند" النيابية أحمد الاسدي، الاحد، ما ينقل عنه حول أَي اسم مرشح لرئاسة الحكومة، فيما عرب عن امله بأن يحسم هذا الامر مساء اليوم.

‫وقال الاسدي في تصريح صحفي ورد الى السومرية نيوز، إن مهمة اللجنة السباعية اختيار عدد من الاسماء المستقلة بين روساء الجامعات والسياسيين المستقلين ولقادة الكتل اختيار احدهم.وأضاف أن "كل ما ينقل عني حول اَي اسم معين غير دقيق، معربا عن امله بان يكون الحسم هذا المساء.





واعلن الاسدي، في وقت سابق اليوم الاحد، ان هذه الليلة سيتم اعلان اسم المكلف برئاسة الوزراء.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي: كل ما ينقل عني حول أَي اسم لرئاسة الحكومة غير دقيق ‬) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي: كل ما ينقل عني حول أَي اسم لرئاسة الحكومة غير دقيق ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).