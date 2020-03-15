2020/03/15 | 17:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تذكّر بآخر موعد لعودة المواطنين من تركيا وايران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تذكّر بآخر موعد لعودة المواطنين من تركيا وايران) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تذكّر بآخر موعد لعودة المواطنين من تركيا وايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).