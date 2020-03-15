اخر حصيلة لفيروس كورونا في العالم

2020/03/15 | 18:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبلغت اخر احصائية لفايروس كورونا في العالم، عصر اليوم الاحد، 162 ألفاً و312 مصاباً و618 حالة وفاة حتى هذه اللحظة، بينما تعافى 70 ألفاً و474 مريضاً من الوباء.

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