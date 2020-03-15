المالية تفتح حساباً لجمع التبرعات لمواجهة كورونا

2020/03/15 | 18:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، عن فتح حساب خاص لاستقبال وإيداع التبرعات من قبل المصارف والشركات للتبرع لوزارة الصحة من أجل مكافحة فيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تقرر فتح حساب خاص لاستقبال وإيداع التبرعات من قبل المصارف والشركات للتبرع لوزارة الصحة من أجل مكافحة فيروس كورونا".وأكدت في الوقت نفسه "الاستمرار بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة دعم فعاليات خلية الأزمة ووزارة الصحة ومديرياتها لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا".وأضافت انها "قررت معالجة الوضع القانوني لتمويل وزارة الصحة ودوائرها بما تحتاجه من تمويل من خلال فتح الحساب الخاص المصرفي لإيداع التبرعات".وبينت ان "الصرف سيكون تحت إشراف لجنة عليا، بالإضافة إلى التمويل الشهري من قبل دائرة المحاسبة في وزارة المالية".وتابعت الوزارة بأن "المصرف العراقي للتجارة تبرع بخمسة ملايين دولار ومصرفي الرافدين والرشيد بثلاثة ملايين دولار".وختمت بالقول إن "باب التبرعات مفتوح لبقية الهيئات والمؤسسات ويكون هذا الحساب من اجل مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا".

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