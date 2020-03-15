العمليات المشتركة ترجح إعلان حظر التجوال في العاصمة بغداد

2020/03/15 | 18:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة رجحت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، إعلان حظر التجوال في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى بعد تسجيل عدد من الإصابات بوباء “كورونا”.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي إن “إغلاق منافذ العاصمة بغداد الحدودية مع المحافظات الأخرى يعد بداية لإعلان حظر التجوال بعد انتشار وباء كورونا”، لافتا إلى إن “خلية […]

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