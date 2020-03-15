2020/03/15 | 18:17 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كوفيد 19 ضربة أخرى للعولمة / سركان ديمرتاش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 18:17.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوفيد 19 ضربة أخرى للعولمة / سركان ديمرتاش) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوفيد 19 ضربة أخرى للعولمة / سركان ديمرتاش) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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