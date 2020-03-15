2020/03/15 | 18:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء حذّر النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، اليوم الأحد، كل من يتلاعب بالأسعار خلال أيام حظر التجوال الذي فرضته الحكومة المحلية ابتداء من يوم غد الاثنين، فيما أكد أنه ستكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين.وقال الفتلاوي في بيان تلقت” العهد نيوز” نسخة منه، إن “جميع منافذ المحافظة على حدودها الإدارية ستبقى مفتوحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. نائب المحافظ يحذّر من التلاعب بالاسعار خلال أيام حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. نائب المحافظ يحذّر من التلاعب بالاسعار خلال أيام حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).