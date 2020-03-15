عمليات بغداد تنفي إغلاق مداخل العاصمة

2020/03/15 | 18:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اوضحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، حقيقة صدور قرار باغلاق مداخل العاصمة.وقالت القيادة في بيان انه “لا صحة لصدور قرار باغلاق مداخل العاصمة”.

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