ذعر كورونا يضع المتاجر في مأزق في بريطانيا

2020/03/15 | 18:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….ناشدت متاجر المواد الغذائية في بريطانيا المتسوقين، يوم الأحد، التوقف عن الشراء بدافع الذعر أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، الذي يمثل متاجر من بينها تيسكو وسينسبري وأسدا وموريسونز، إن تجار التجزئة اجتمعوا لكتابة رسالة لعملائهم ودعوتهم إلى مراعاة الآخرين في طريقة تسوقهم، وفق ما نقلت “رويترز”. وقالت هيلين ديكنسون […]

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