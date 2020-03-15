الامم المتحدة تدعو الى خطوات فورية في العراق لتجنب “الدمار”

2020/03/15 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) …اعرب الامين العام للامم المتحدة، صباح الاحد، عن “قلقه البالغ” إزاء الهجمات المتكررة في العراق والمنطقة.ودعا أنطونيو غوتيريش، في بيان “جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية نحو تهدئة الوضع منعاً لوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات والدمار”.وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، امس السبت، أن اثنين من الجنود الأميركيين الثلاثة، الذين […]

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