اربيل تستثني اماكن من الحظر وتنشئ مستشفى خاصا بكورونا

2020/03/15 | 18:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاحد استثناء عدد من الاماكن من حظر التجوال المعلن، مشيرة الى انشاء مستشفى خاص لإيواء المصابين بفيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة فرست صوفي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه "سيتم الشروع ومن يوم غد في انشاء مستشفى خاص بفيروس كورونا بسعة 70 سريرا وبدعم من الخيرين والمتمكنين ماليا، والمتبرعين".

تتمة..

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