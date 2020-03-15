2020/03/15 | 18:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب محافظ كربلاء يحذّر من التلاعب بالاسعار خلال أيام حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب محافظ كربلاء يحذّر من التلاعب بالاسعار خلال أيام حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).