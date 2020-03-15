(فيديو) تنفيذاً لاتفاق موسكو… قوات روسيّة تركيّة مشتركة جنوب إدلب

2020/03/15 | 18:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيّرت القوّات التركيّة والشرطة العسكريّة الروسيّة الدورية المشتركة الأولى، على الطريق الدولي حلب – اللاذقيّة المعرف بـM4، وذلك تنفيذاً لاتفاق موسكو الموقع في الخامس من الشهر الجاري، لوقف إطلاق النار

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