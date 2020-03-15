بالفيديو..عمليات بغداد “توزع نداءً عاجلاً” الى جميع نقاط التفتيش

2020/03/15 | 18:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وجهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، نداءً صوتياً عاجلاً الى جميع نقاطها الامنية في العاصمة، يتضمن اجراءات عاجلة.وذكرت الرسالة الصوتية عبر اجهزة النداء بحسب فيديو متداول ان “على جميع السيطرات إغلاق منافذ محافظة بغداد”، في إجراء وقائي لمنع انتشار وباء كورونا.وقالت مصادر في وزارة الداخلية لـ “يس عراق”، ان “جميع […]

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