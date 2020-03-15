منسى موريس - خدعونا فقالوا- القراءة هواية

2020/03/15 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منسى_موريس فى المدرسة فى الجامعة والشارع والأسرة , فى مجتمعنا وفضائياتنا وأماكن عبادتنا , فى كل الأماكن تقريباً من كل الأشخاص الذين نعرفهم سمعنا منهم أن " القراءة هواية " مما زرع فى فكرنا وشعورنا ولا شعورنا أن القراءة مثلها مثل " كرة القدم " أو "السباحة " أو أى رياضة آخرى , المهم أنها هواية ومن يهوى شىء يمارسة ومن لايهوى نفس الشىء لايمارسه ولاعتب عليه ولا ذنب , أصبحت المعرفة والبحث والإطلاع والعلم فى وا......

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