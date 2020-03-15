عدلي عبد القوي العبسي - سد النهضه فيلم اميركي جديد

2020/03/15 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_عبد_القوي_العبسي سد النهضه الفيلم الاميركي الجديدمخطط اشعال النزاع المسلح بين مصر واثيوبيا جاهز والذرائع جاهزه وهو يشبه تماما مخطط اشعال النزاع بين العراق وايران الذي جرى تنفيذه اواخر السبعيناتمن يلعب على هذه السياسه التدميريه هي نفسها القوى الدوليه الامبرياليه وعلى رأسها اميركا و اوروبا الاطلسيه وحليفهماالكيان الصهيونيهنا في هذا النزاع المستجد و تحت يافطه حروب المياه كورونا من ......

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