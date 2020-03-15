لمكافحة كورونا.. اقتراح نيابي لإستقطاع 50% من رواتب الوزراء والبرلمانيين والدرجات الخاصة

2020/03/15 | 18:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اقترح النائب هوشيار عبدالله، اليوم الاحد، استقطاع خمسين بالمئة من رواتب الوزراء والبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة لمكافحة وباء كورونا .وقال في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر باللغتين العربية والكردية :” اقترح استقطاع ٪٥٠ من رواتب الوزراء و البرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة، وتخصيص الأموال لمكافحة كورونا الى حين انتهاء خطر […]

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