وزارة التربية تبحث مع الاتصالات وصول امن وسريع لمنصة “نيوتن” التعليمية

2020/03/15 | 18:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) …اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، انها تبحث مع وزارة الاتصالات الية اطلاق منصة “نيوتن” التعليمية لتأمين وصولها بشكل آمن وسريع الى الطلبة.وقالت في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم إنـه “بالتزامن مع اطلاق منصة التعليم الالكترونية نيوتن نعلن استمرار اجتماعاتنا ونقاشاتنا مع وزارة الاتصالات بخصوص عمل هذه المنصة”.واوضحت وزارة التربية، أن […]

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